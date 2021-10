Fani quiso abandonar el programa tras besarse con Julián en la piscina

La madrileña les contó a sus compañeros el momento en el que estaban ella y Christofer en su relación

Fani dejó a Christofer dos meses antes de entrar en 'La última tentación'

El último programa de ‘La última tentación’ fue de lo más intenso: Fani se dejó llevar y besó a Julián en la piscina, volviendo a traicionar a Christofer. Carcomida por el arrepentimiento, la madrileña decidió pedir una hoguera de confrontación para contarle a su novio que fue un error y que no siente nada por Julián.

Pero ¿qué pasó por la cabeza de Fani desde que se besó con Julián hasta que se reencontró con Christofer? En el debate hemos podido ver las intensas charlas que tuvo con sus compañeros y que le pudieron ayudar a despejar sus dudas.

Fani se quiere ir

Tras besarse con Julián en la piscina, el arrepentimiento invadió a Fani. Se marchó de la fiesta y amenazó con abandonar el programa por lo que había hecho. “Mañana me voy. Christofer no merece esto, mañana me voy”, le dijo a sus compañeros.

Mientras, Julián también estaba triste por ver a Fani tan afectada. Se sentía culpable, aunque Marta y Marina le intentaron convencer de que no era su culpa. “Todo lo que veo de ella me gusta. Me ha besado y le he seguido el rollo porque me apetecía”, les contó el cantante.

La actual relación de Fani y Christofer