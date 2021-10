Cristian descubre a Patri y a Andrea hablando de él y se enfada

Una nueva bomba ha estallado en 'El Debate de las Tentaciones' y tiene como protagonista a Andrea. Se encontraba en el jardín con Patri comentando todo lo que había pasado con Cristian. Él se daba cuenta de esta conversación y no dudaba en acercarse a reprochar la actitud que estaban teniendo las dos: "No seáis tan cobardes de estar hablando aquí sin mí".

"Me acaba de decir que le pediste un pico", decía Patri de Andrea. "Lo pediste", confirmaba Andrea. Lo que no sabía es que Cristian iba a contar una intimidad de los dos que todavía no conocíamos: "Sí, a lo mejor te dije que me dieras un pico, pero escúchame, te has acostado conmigo estando con Roberto, ¿qué más da un pico?". Sin embargo Andrea aseguraba que Cristian estaba mintiendo: "Eres un mentiroso y todo el mundo lo sabe".

"Te estaba hablando al móvil y por la mañana te fuiste con él. ¿Por qué habláis de mí sin que yo pueda defenderme?", preguntaba Cristian. "Sois las dos unas falsas. Si yo tengo que decir algo os lo digo a la cara. Y tú le has puesto los cuernos a tu novio conmigo y tú no lo has hecho porque yo no he querido", contaba Cristian primero a Andrea y después a Patri.

"Yo le he puesto los cuernos a mi novio con Manu", decía Andrea mientras Cristian seguía sosteniendo que también se había acostado con ella estando ya con Roberto. "Me decías que era un pesado, que te miraba el móvil y que no querías estar con él", reprochaba Cristian.

