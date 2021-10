Melyssa lo pasó muy mal, por eso no le desea a nadie el mismo sufrimiento. No celebró el beso de Isaac y Bela, es más, les echó en cara a sus compañeros que lo aplaudiesen: “No entiendo por qué estáis tan contentos”. Ese beso supone que Lucía va a pasar muy malos momentos y la ex de ‘Supervivientes’ no solo culpa a Isaac, sino también a Bela: “Para mí está tan mal quien seduce sabiendo que otra persona tiene pareja como la propia persona que tiene pareja”.