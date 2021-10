En 'El Debate de las Tentaciones' pudimos ver contenido inédito sobre lo que pasó entre Patri y Lester, porque las dos levantaros la voz y dejaron las cosas claras: "No me parece bien que no hace ni dos meses te estuviste insinuando un poquito con Cristian. Te digo una cosa: a lo mejor conmigo Lester fue un capullo, pero es mi capullo y me duele ", le reprochaba Peñate.

Más tarde, Patri le decía a Marta que no quería nada con Cristian y que solo buscaba un minuto de protagonismo. Sin embargo, a Peñate no le termina de cuadrar lo que le está contando Patri. "A mí no me trates como que yo fui infiel a Lester, porque yo le fui infiel pero él se metió en la cama contigo antes. ¿Dónde está el cuernómetro?", amenazaba Marta. "Te deseo lo mejor, te deseo toda la felicidad que no me pudo dar a mí porque a mí me la están dando por otro lado", le decía.