Isaac fue el primero en hablar y se emocionó al dirigirse a Marina , a la que pidió perdón por todo el daño que le haya podido hacer. Los dos se pusieron a llorar, muy emocionados, y luego ‘Lobo’ habló directamente a su exnovia: “ Te quise mucho, estuve enamorado de ti , no fingí nada. Pero al final la vida te manda por unos caminos y me duele muchísimo que lo hayas pasado mal por mi culpa”.

Marina aceptó sus disculpas y, aunque se creía sus lágrimas, no sus palabras. “Yo le perdono, él ha cogido su camino y yo el mío. Pero no puedo tener buena relación con él, no me sale. Lo siento”, dijo.