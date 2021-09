Mayka y Marta tienen una acalorada discusión por Pablo: "A ver si te van a gustar todos mis ex"

Mayka y Marta Peñate son enemigas íntimas desde hace ya tiempo y en ‘El Debate de las Tentaciones’ ya pudimos ver que ninguna de las dos ha enterrado el hacha de guerra para la nueva aventura que supone ‘La Última Tentación’. De hecho, en la primera noche tuvieron un encontronazo que las distancia aún más si cabe en la convivencia. Marta aseguraba que Pablo, el ex de Mayka, es muy buena gente, aunque la murciana no estaba de acuerdo: “Tampoco lo pintemos como un santo” .

Ante la insistencia de Marta adulando a Pablo, Mayka no aguantó más y contestó a Peñate con una indirecta de las que hacen daño: “A ver si te van a gustar todos mis ex”. Ante el ataque, la canaria no dudaba en contestar: “Llevo una hora callándome para no meterme contigo. Tú a tu ex le has puesto los cuernos, como a todos, ¿vale?”. Al escuchar esto, Lester saltaba en contra de su ex reprochándole que ella también.