Los colaboradores de ‘El Debate de las Tentaciones’ pudieron elegir qué contenido inédito del siguiente programa querían ver y por mayoría eligieron ver el de la pareja formada por Lester y Marta Peñate. Y tal y como empezaron esta aventura, la noche no iba a ser tranquila después de la discusión que la canaria tuvo con Mayka. Marta era la primera en atacar a su ex: “Llevaste los cuernos delante de toda España y es lo que te jode”. Ante ese comentario, Lester le agradecía que por lo menos lo reconociera, algo con lo que Marta no pudo mantener el tono”.