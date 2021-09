Mayka se rompe al escuchar que Fani se ríe de ella: "Para ya de reírte porque a mí no me hace gracia"

Mayka y Pablo hablaban sobre las infidelidades del pasado

Fani se ríe de Mayka al escuchar que Pablo le fue infiel cuando llevaban unos días

La primera noche en villa playa nos dejó los primeros enfrentamientos entre los participantes y sus cuentas pendientes. Mayka y Pablo estaban hablando sobre los inicios de su relación y la murciana comentaba que, a pesar de que os dos habían hecho cosas mal, ella por lo menos había sido sincera con su novio, algo que no gustó a Pablo, que no estaba dispuesto a asumir culpas que, según él, no eran verdad.

Pablo era contundente con su ex: “Tu problema es que siempre te has creído toda la mierda que te han dicho de mí y yo nunca he hecho nada y luego te has arrepentido”, decía el murciano ante la mirada de casi todos sus compañeros y aseguraba que dormiría en el sofá por tal de no compartir habitación con la que fue su pareja. Mayka aseguraba que, a pesar de llevar unos días con Pablo, él le había sido infiel. Un comentario con el que Fani rio a carcajadas, algo que no gustó a Mayka, quien ya había tenido un encontronazo esa misma noche con Marta Peñate.

Mayka se derrumba en la habitación y culpa a Pablo