Óscar dice a Andrea que le está poniendo las cosas muy fáciles a Manuel

Óscar asegura que no quiere dormir con Andrea

Andrea y Óscar discuten por lo que está pasando con Manuel

Andrea llegó a ‘La Última Tentación’ con pareja, pero en cuanto Manuel pisó la Villa, todo comenzó a liarse. Óscar era el primero en contar que tan solo una semana antes de llegar a República Dominicana, en un viaje a Ibiza en el que estaban muchos de los participantes, Manuel y Andrea se habían besado a pesar de que ella tenía pareja. Algo que no tuvo problema en reconocer y, una vez habiendo contado que su relación con Roberto no pasaba por su mejor momento, se dejaba llevar con el gaditano.

Algo que parece no ha sentado muy bien a Óscar, por quien Andrea dejó a Ismael en la primera edición. Aunque su relación no duró demasiado. Tras haberse vengado de él, el joven no está dispuesto a que Andrea se deje querer por Manuel ni quiere aceptar que esta vez, ella no quiere nada con él. Cuando Andrea bajaba preguntando si era verdad que Julián y Fani se habían besado, Óscar aprovechaba para reprocharle que se había ido con Manuel a la cama.

“Te has perdido una buena fiesta, que lo sepas, por hacer el gili***. Tenías que haberle dejado descansar tranquilo y luego mañana haberte subido donde hubieras querido”, le decía a una Andrea que pasaba de contestar. Viendo esta indiferencia hacia él, Óscar seguía reprochando su actitud a la joven: “Sabes que vas a tener que dar muchas explicaciones, ¿no?”.

Pero Andrea tiene claro lo que debe hacer: “Después de las que tuve que dar a Ismael esto para mí no es nada” le respondía. “Andrea, el chaval ha entrado y el mismo día que ha entrado no le has dado ni tregua”, le reprochaba. Pero Andrea no lo ve para tanto y le contestaba diciéndole que solo se habían dado un pico y porque ya lo había hecho fuera. “Pero tú tienes pareja”, volvía a insistir Óscar. Además, decidían apostar un viaje a que las cosas no iban a ir a más.

Andrea dice que a Óscar le hubiese encantado haber dormido con ella

Sandra Barneda llega a Villa Playa para hablar de todo lo que está ocurriendo en ‘La Última Tentación’. Andrea se rompe hablando con la presentadora por el miedo a lo que puedan estar diciendo de ella fuera del concurso y, ante un comentario de Óscar, Sandra le pregunta si le gustaría que Andrea siguiera durmiendo con él. “Claro que le hubiese encantado, que no diga ahora que no le importa”, comentaba Andrea. Pero Óscar asegura que le da lo mismo, que tan solo es una persona a la que tiene cariño. Aunque después asegura que prefiere que Andrea se lleve sus cosas a la habitación que ahora comparte con Manuel.