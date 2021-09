La participación de Andrea en ‘La Última Tentación’ no está siendo nada fácil para ella por el huracán de sentimientos que está sufriendo constantemente. Andrea llegaba esta vez de la mano de Roberto, quien es ahora su pareja. Ya el primer día, cuando se encontró con Óscar, quien fuera su pareja en el pasado, pudimos ver que los asuntos que tienen entre ellos no están del todo cerrados.

Por si esto fuera poco, días después todos nos enterábamos de que su relación no es tan idílica como parece, ya que ella había tenido algo con Manuel en un viaje a Ibiza tan solo una semana antes de participar en el programa. Una vez asumido el error, Andrea también contaba que no pasa por su mejor momento con Roberto, así que decidía dejarse llevar y se besaba con Manuel en el jacuzzi .

En la visita que tuvieron los habitantes de Villa Playa de Sandra Barneda, Andrea no puede más con los comentarios de sus compañeros, viéndose solo apoyada por Mayka: "Dejadla, ella sabrá lo que hace con su vida", defendía la murciana. Andrea se rompía comentando que le gusta Manuel, pero que no quiere hacer daño a Roberto y que cree que le debe una conversación. Mientras, Roberto no quiere saber nada de ella habiendo visto solo unas pocas imágenes de lo que está haciendo en Villa Playa.