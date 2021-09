Inma Campano, testigo directo de los besos de Manuel y Andrea en Ibiza: “Se estaban dando un beso"

La de Montequinto aseguraba que había visto mucha conexión entre ellos y que la propia Andrea le confesaba que su relación con Roberto no pasaba por su mejor momento y que se encontraba muy a gusto con el gaditano , aunque no tenía pensado que pasase nada con él.

Sin embargo, según cuenta Inma, una de las últimas noches que pasaron en Ibiza ocurrió lo que ahora sabemos: “Cuando estábamos allí me giré para mirar de reojo y se estaban dando un beso. No me fijé si había lengua porque tampoco me fijé tanto”. Después, cuando Manuel volvió con el grupo, dijo que habían pasado “cositas”.