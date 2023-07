Ares Teixidó se enfrenta a un hombre que tiene 140 hijos y critica la donación de semen en España: "Es un insulto"

Ari se encuentra contando cómo ha llegado a ser padre en 140 ocasiones y detalla que conoce a algunos de sus hijos y de las mujeres que reciben su semen. Esto no es posible en España, pues la donación de esperma es anónima. Es por ello por lo que Ari considera que en España “las normas están anticuadas y las mujeres no pueden elegir, no tiene voz ni voto”. Esto es lo que ha enfadado a Ares.