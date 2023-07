El infierno de Tiffany: su vecino tira heces y orines a través de un agujero a su baño

‘’Este señor escuchaba que nos duchábamos y nada más abrir la llave tiraba escombros para molestar y herirnos’’, explica la damnificada . Además, ha indicado que una vez los escombros casi caen encima de su hijo pequeño , pero que no ocurrió nada porque ‘’logró sacarlo se ahí’’.

Nada más abrir la puerta, Antonio, así se llama el vecino le ha recriminado algo a nuestro reportero: ‘’Tendríais que haber venido antes. Estos días atrás, me han quitado la marihuana, me han pegado, me han hecho desastres’’.