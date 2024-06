Dos hermanas se reencuentran tras 40 años sin verse y permanecen 100 segundos en silencio

''Me acuerdo de mi hermana, de estar jugando con ella y estábamos brincando y en una de esas mi hermana se cayó y pisó un cristal, creo que tendrá la cicatriz en el dedo'', cuenta la invitada sobre lo que recuerda de su hermana.

Además, cuenta por qué se despidieron: ''Recuerdo que me despedí de ella por última vez con 20 años y me vine con mi padre a Canarias con 21 años''.

Respecto a por qué no se han visto, Carmen lo ha revelado: ‘’Nos buscamos, pero no se dio’’. Muy nerviosa, la invitada desvela el recuerdo que siempre le ha acompañado: ‘’Su recuerdo de cuando éramos chiquititas, jugando, tengo una herida, después de tantos años con esa herida, ella me dijo ‘tú eres mi hermana’’.