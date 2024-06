Exclusiva mundial | Ërika de Souza, la mujer que llevó a su tío fallecido al banco: "No sabía que estaba muerto, no soy médico"

Su imagen dio la vuelta al mundo. Ërika de Souza, de 42 años , lleva a su tío Paulo, de 68, en silla de ruedas al banco. Hasta aquí todo podría ser normal si no fuese porque en las imágenes se aprecia con total claridad que el hombre está fallecido , se trata de un cadáver.

Ërika acompaña a su familiar hasta la ventanilla de la sucursal para retirar un préstamo del equivalente a 3.000 euros. Los allí presentes no pueden dar crédito a lo que están viendo, un hombre cuya cabeza ni tan siquiera se mantiene erguida y con el que la mujer finge mantener una conversación: “ Venga, tío, tienes que firmar , que si no vamos a tener que ir al notario”.

Ërika es acusada de profanación de cadáver e intento de robo mediante fraude, unos delitos de los que su abogada intenta que quede absuelta: “Lo que hemos solicitado es la absolución sumaria, ya que tenemos documentos y pruebas contundentes que la persona no fue la autora de dicho delito”.

“La verdad es que era mi tío el que había solicitado el préstamo (17.000 reales) un mes antes de esos hechos. Él andaba y hablaba , tenía una salud perfecta, pero cogió una neumonía y cuando le dieron el alta me pidió que le llevara al banco para seguir con el préstamo y hacer algo que él quería para ser independiente, para construirse en el garaje su espacio y ser independiente (…)

Yo le acompañé al banco, él estaba bien, de hecho el chico que me ayudó a sentarlo en el coche sujetó la puerta y en mi opinión creo que él falleció dentro del banco. Hubo una empleada que le sujetó la cabeza porque yo tuve que ir al baño ya que estaba con la regla. Cuando yo vuelvo allí ella me da el papel y el bolígrafo para que mi tío firme. Si mi tío hubiese estado muerto no lo habría llevado, porque yo nunca vi que un muerto firmase nada, sería una pérdida de tiempo.