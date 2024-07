Marta Peñate se convierte en la ganadora de 'Supervivientes All Stars': "¡He ganado mi primer 'reality' después de ocho!"

El final de ‘Supervivientes All Stars ’ , la edición más extrema del programa ha llegado a su fin y Marta Peñate se ha proclamado ganadora en un trepidante duelo contra Alejandro Nieto .

La noche empezaba cargada de nervios, Sofía Suescun no se enfrentaba al primer televoto tras haber conseguido el último collar de líder de la edición. Y Alejandro Nieto, Jorge Pérez y Marta Peñate se enfrentaban a la decisión de la audiencia.

Una palapa que iba a estar cargada de tensión en su última noche en la edición y, es que, los tres finalistas iban a poder decirse las cosas a la cara antes de abandonar Honduras, y no iban a ser pocas. Y, es que Marta Peñate no se iba a callar nada con Alejandro Nieto después de su última gran bronca, aunque iban a terminar abrazados, como también iba a quedar claro que su amistad con Sofía Suescun sigue completamente rota.

Marta, que perdía el primer juego iba directamente al segundo televoto, lo que le hacía rompense por completo: "Me hubiera gustado dar más" . Y Alejandro vencía en una segunda prueba que le mandaba directamente el televoto final, dejando un segundo y durísimo duelo entre Marta y Sofía.

Después de todos los conflictos que han tenido durante la aventura y haber llegado a romper su amistad, Marta Peñate y Sofía Suescun estaban en manos del público para llegar al duelo final por la victoria y era Marta la que vencía a su compañera, lo que le hacía estallar de felicidad en la palapa. Mientras, Sofía se despedida muy emocionada de esta edición en la que tantas experiencias ha vivido y se iba a encontrar con un Kiko Jiménez roto : "Ha sido muy duro, lo he pasado mal".

“Alejandro es un superviviente con todas las letras , es una experiencia hecha para ti, para decir siempre lo que piensas. Marta Peñate, viniste en un momento muy difícil de tu vida , pero lo importante era intentarlo, has sido una pieza fundamental en esta edición y, aunque no sepas a veces que Marta eres a nosotros nos gustan todas”.

Y llegaba el momento. “El público con sus votos en la app de mitele ha decidido que el ganador o ganadora de la primera edición de ‘Supervivientes All Stars’ sea… Marta”, entonaba Jorge Javier Vázquez desde el plató y Marta Peñate no podía contener la emoción al ver que Laura Madrueño levantaba su brazo, celebrando la victoria con Tony Spina, que quería estar a su lado en este momento, mientras verbalizaba la felicidad que esto le provocaba: "¡He ganado mi primer 'reality' después de ocho! Dios mío, esto va para los que me habéis votado".