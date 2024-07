La historia de amor de Cisco García: "Me dijeron que mi novia me dejaría al quedarme en silla de ruedas"

Cuando el accidente tuvo lugar Cisco solo tenía 33 años y una vida perfecta : "Yo era abogado, me iba bien la vida, tenía varios despachos en Córdoba y Málaga, tenía mis amigos y mi novia ...". Y es que este abogado cordobés tenía una vida plena que compartía con Raquel, la chica con la que llevaba apenas un año y medio de relación.

"Pensé que estar con alguien en sillas de ruedas era un castigo , siempre nos han contado en los anuncios de la DGT que quedarse en silla de ruedas es lo peor que te puede pasar, pero yo descubrí al poco tiempo que podía seguir haciendo mi vida con normalidad, no me rendí y comencé a superarme a mí mismo ".

Sin duda alguna, uno de los mayores apoyos de Cisco en su lucha diaria tras el accidente ha sido Raquel, la que por entonces era su novia y que ahora es su mujer y madre de sus dos hijos. Lejos de lo que muchos pensaron, Raquel no solo no le dejó en la estacada, si no que se unió más si cabe a él en una lucha digna de reconocimiento. La joven ha aprovechado la visita de su chico a 'La vida sin filtros' para lanzarle un mensaje de amor.