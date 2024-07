El mayordomo de Lady Di se rompe al desvelar sus encuentros paranormales con la princesa: "Me dijo 'lo siento"

“Creo que no vamos a ver a nadie como ella, era una mujer adelantada a su época. Lo único que quería hacer era dar una bocanada de aire fresco”, ha comenzado a explicar Paul Burrell a Cristina Tárrega sobre la princesa: “27 años es mucho tiempo y seguimos hablando de ella, esa es su grandeza. Yo echo de menos a mi amiga, a la mujer que conocí a puerta cerrada, echo de menos su risa… Yo no quería cambiar de trabajo, tenía el mejor trabajo del mundo, pero me casé, teníamos bebés y seguíamos viviendo en palacio y no era un lugar ideal para vivir… La princesa le decía a mi mujer que nos merecíamos una vida mejor en un chalecito en el campo y que si yo dejaba a la reina y me iba con ella, me pondrían ese lugar".