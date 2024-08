Muere Caritina Goyanes a los 46 años de edad en su casa de Marbella

"Esto me ha dejado helada porque he estado con Cari hace muy poquitos días", ha explicado Ana Rosa cuando se ha sentado de nuevo en su silla. Por otro lado, se ha indicado que su padre Carlos Goyanes había fallecido hace tan solo 15 días también por un infarto.

Y es que, en estos momentos, no existe consuelo ninguno para la familia Goyanes Lapique. Tras la devastadora muerte del patriarca hace apenas menos de veinte días, este lunes se produce el inesperado fallecimiento de Caritina. A sus 46 años, la empresaria ha muerto de un infarto fulminante mientras dormía en su residencia de Marbella.

Poco después, la consternación se apoderaba del plató de 'TardeAR'. Leticia Requejo contaba que todo ocurría cuando Caritina se empezaba a encontrar mal: "Su marido Antonio Martos decide coger el coche e ir a uno de los hospitales de Marbella. Allí ya no se puede hacer nada". En 'TardeAR' también se ha dicho que es después de comer cuando Caritina se empezó a encontrar mal.

Ana Rosa señalaba entonces que vio a Caritina hace una semana: "Estaba destruida por la muerte de Carlos. Por eso su hermana se la había llevado a Mallorca, para que se mejorara un poco. Estaba echa polvo". Leticia Requejo desvelaba que había hablado hace nada con un familiar directo de Antonio Martos: "Están en shock. Me dicen que ahora mismo es la pérdida tan desagradable de Caritina".

Paloma Barrientos, periodista y colaboradora del programa de Telecinco, entraba en 'TardeAR' para contar todo lo que había pasado: "Hoy a las 3 de la tarde, ha salido el hijo pidiendo ayuda porque su madre estaba muy mal. No son momentos para dar datos concretos. La tristeza y el horror es total. Me cuentan que se la llevaron al hospital y ahí no se podía hacer nada más con su vida".