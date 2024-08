Drusilla, la ''oveja negra'' del imperio Gucci, se sincera en 'La vida sin filtros': ''El mundo da asco, soy poco social''

Drusilla Gucci se sienta junto a Cristina Tárrega en 'La vida sin filtros'

La heredera del imperio Gucci se sincera sobre todos los secretos de su vida

Alejandra Rubio se sincera: "Soy la oveja negra de mi familia"

Nació y creció en la opulencia, pero la heredera del imperio Gucci, Drusilla, cambió el lujo por los reality shows y la vida bohemia. La considerada como “la oveja negra” de la Casa Gucci nos cuenta sus cuentas pendientes en ‘La vida sin filtros’.

Drusilla se ha sentado durante la noche de este sábado junto a Cristina Tárrega y ha revelado lo contenta y feliz que está de poder presentarse al público de España, pero sobre todo, la heredera se sincera y cuenta todos los secretos que guarda su vida.

En cuanto a si es un privilegio o una penitencia ser parte de la familia Gucci, Drusilla se ha sincerado: ''Ambas, es también un privilegio porque como todas las cosas en la vida hay dos lados y me ha ayudado en el camo del trabajo. Gracias a mi apellido he hecho un programa, pero tienes muchas respuestas negativas porque la gente te juzga por el apellido, no va más allá''.

Tras sus palabras, Alessandro Lequio ha recalcado que podría utilizar otro apellido y ella ha sido contundente: ''De hecho es lo que he hecho muy a menudo durante mi vida he utilizado mi segundo apellido. Cuando vas ante el público te presentas con tu apellido, yo estoy orgullosa de mi apellido, no quiero esconderme en un rincón. Si me juzgan son problemas de ellos''.

Drusilla ha dado a conocer que la consideran la ''oveja negra'' de la familia porque ''siempre ha tomado decisiones distintas'': ''En mi familia son más conservadores y cerrados, yo no soy así, quiero ser independiente y estas ganas de ser independiente me ha llevado a tomar decisiones muy distintas''.

Además, confiesa cómo es personalmente y sorprende a todos con su respuesta: ''Soy muy pesimista, pero en el fondo soy realista porque el mundo da bastante asco. Soy muy nihilista, soy poco social, no me gusta la gente en general''.

Y continúa explicando el tipo de vida que lleva: ''Yo he decidido no pedirle ayuda a mis padres porque quiero ser independiente. Soy un espíritu muy libre y creo que en la vida una de las cosas más importantes es la libertad y yo me he creado mi libertad para no tener que depender de nadie''.