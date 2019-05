Amador pasa la noche con Clarita: “¡Me he pinchado al piojo!”

Fina le pide a Amador que le quite de encima a Clarita (la sobrina de Menchu). Ahora es su cuidadora pero se lleva muy mal con ella. Así que le pide al Cuqui que se la lleve por ahí y cada hora que esté con ella, le da 20 euracos. El Cuqui acepta, pero lo que no se esperaba era que fuera acabar en la cama con ella: “¡Quién me lo iba a decir a mí con lo tonto que te he visto siempre!”, le dice con todo el cariño del mundo Clarita. En el Rinconciti, Amador no tiene más remedio que confesar que se la han pinchado.