¡Una presencia demoníaca acecha a Fermín! El espetero hace la ouija para descubrir si Ursulita está poseída

“Los espíritus son como los catarros, que se te agarran al pecho y luego no salen”, le dijo Fermín a su marido para intentar convencerle de que había que tomar cartas en el asunto. Pero el hombre cojín no estaba dispuesto a moverse del sofá, así que el espetero decidió recurrir al padre Alejandro, que aunque ya no es cura, algo sabrá sobre estos temas demoníacos.