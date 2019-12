Javi y Lola descubren que en el poliamor no todo son ventajas. Mientras, la hermana de Bárbara, que ha venido para ayudar con los preparativos de la boda, no se fía de Amador y empieza a investigar sobre él. Además, Alejandro y Alba necesitan una dispensa del sacerdocio para poder tener sexo, pero el obispo no está dispuesto a darla gratis