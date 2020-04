Candela descubre que el nuevo amante de su madre es un estafador que engaña a las mujeres para robarles su dinero

Candela se encuentra al novio de su madre trabajando en el mercado dinero y averigua que se llama Joseba y no Anibal. "Tu madre viene al mercado con toda la joyería puesta, pensaba que estaba forrada, pero luego descubrí que es mas pobre que las ratas. He perdido mucho tiempo. Yo me gano la vida así, liando a mis clientas.Yo robo al que más tiene. ¿Tú qué harías si cerrasen la fábrica donde has trabajado toda la vida? Yo os he robado el dinero", confiesa él.