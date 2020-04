La distancia no consigue que Candela y Massimo se olviden tras su tierna velada en Praga

Massimo decide buscar otro tipo de ayuda profesional y acude a la consulta de un terapeuta para hablar sobre sus visiones. " Como médico te diría que las alucinaciones son algo muy complejo , las causas pueden ser permanentes o temporales, no necesariamente pro trastornos psíquicos. Como amigo te dirá que sé que siempre has sido un hombre equilibrado y que estás pasando por una época de estres intenso y que sufras descompensaciones es normal".

La española recibe una inesperada llamada telefónica de Chino. "¿Quién coño es Massimo Salvatori? No lo conozco, por suerte para él porque si no estaría en el fondo del río. Un tío del módulo seis me ha arreglado el móvil que me trajo pepe. Yo estoy todo el día pensando en ti y tú de viaje romántico en Praga. Sé que esto es muy difícil para ti, eres una tía cojonuda y no puedo pretender que te pases toda la vida sola, pero…¿Qué necesidad había de que yo me enterara?", le grita éste muy enfadado. Muy disgustada la bailarina intenta explicarse, pero su novio cuelga el teléfono.