'Lejos de ti' (29/04/2020), completo y en HD

Tras cumplir su condena, El Chino, pareja de Candela y padre de su hijo Pepe, regresa al pequeño piso familiar en Sevilla. La bailarina se pone muy contenta y convencida de que ha cambiado, retoma su relación con él. Sin embargo, su suegra Rosario no termina de fiarse de él y piensa que sigue siendo le mismo. Mientras, en Roma, Francesca anuncia a Massimo que cree que ha llegado el momento de comenzar a vivir juntos. A él la idea no le entusiasma, pero no le queda más remedio que resignarse.