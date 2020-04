Massimo y Candela se apoyan para superar juntos sus respectivos problemas familiares

Candela nota a su madre más feliz que de costumbre. Por accidente, una noche al llegar a casa descubre que está con un hombre. Éste se presenta como Anibal y no duda en hacer gala de sus títulos nobiliarios. La bailarina quiere saber más de él así que le invita a cenar. El amante de su madre asegura haber vivido en París pero su francés es muy escaso, además, come con voracidad e incluso se lleva las sobras a casa, algo que hace sospechar a Candela. Por si no fuera suficiente, una gran cantidad de dinero desaparece de repente.