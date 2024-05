Andrea Bueno planta cara a las críticas de la madre de Sofía Suescun

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones', de Maite Galdeano: "No la quiero ver con mi madre"

Los concursantes de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ tuvieron este jueves una reunión para hablar de lo que había sucedido en la última gala. Además, tuvieron tiempo para responder a las preguntas más comprometidas de la audiencia.

Una de ellas iba directamente para Andrea Bueno, que no dudó en responder con total sinceridad y lanzo un ataque contra uno de los rostros más conocidos de los programas de telerrealidad de Telecinco.

El ataque de Andrea Bueno a Maite Galdeano

La pregunta en cuestión era la siguiente: “Cuando has dicho que no te ha gustado ver a tu madre con gentuza ¿a quién te referías?”, era la duda que tenía uno de los espectadores del reality show que se emite en exclusiva en Mitele PLUS.

“Con gentuza me refiero a la ‘cara pol**’ de Maite Galdeano. No quiero ver a mi madre al lado de esa tía que dice que parezco la niña del exorcista… ¡Y tú eres más fea que una nevera por detrás y no te digo nada!”, decía, enfadada, la novia de Álvaro.

“No la quiero ver con ese tipo de gente, mi madre, como es tan buena, la quiero fuera de ese mundo. No la quiero ver ahí con esa gente”, apuntaba. Sus compañeros reaccionaban diciendo que Maite Galdeano era una persona “graciosa” y Andrea Bueno volvía al ataque.

“Sí, graciosa es… Pero es más fea que una nevera por detrás. No me va a decir que soy la niña del exorcista con la cara que tiene, no me da la gana. Que se mire al espejo antes de hablar”, decía para rematar.

