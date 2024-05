Álex Girona habla sobre su exnovia con Alba Casillas: "Era muy celosa, tenía ese fallo"

Al escuchar que Álex le daba pena su exnovia, Alba le ha preguntado si le fue infiel . "Sí, la engañe, pero se lo dije", ha afirmado Álex. Tras esto, el ex de Marieta ha empezado a contar cómo era su relación con ella : "Llegué al punto ese de que como era tan celosa, cualquier cosa que me decía ya... Respiraba al lado mío y ¡buf! Me da pena porque solo tenía ese fallo".

Mientras Alba Casillas estaba mirando y escuchando la historia atentamente, Álex ha revelado que cuando salió de la isla le tiró indirectas publicando cosas de 'La isla de las tentaciones7'. Sin embargo, esto no ha sido lo más importante que ha contado Álex, ya que ha confesado que esa ex le ha escrito hace poco: "Hará tres semanas me habló, lo que pasa que he borrado el mensaje. Me desperté y mensaje eliminado".