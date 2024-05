Álex Girona se muestra tajante ante una posible infidelidad de Gabriela: "Yo los cuernos no los perdono"

Hace unos días, Tania Deniz acudió a los pisitos y le contó al ex de Marieta que le había llegado la información de que su chica le había puesto “los cuernos”: “Yo pedí las pruebas, me dijeron que tienen y yo te las traeré” , dijo la que fue novia de Albert Barranco.

Una información a la que el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ lleva dando vueltas desde entonces: “Estoy rayado porque aquí no puedo hablar con ella. Me cuentan que no tienen pruebas, pero llega un momento en el que te rayas sí o sí”, declaraba durante la visita de Alexia Rivas.

El joven asegura que no ve capaz a Gabriela de serle infiel, pero no puede evitar estar algo preocupado: “No la veo capaz y por eso no lloro por las esquinas, pero, a veces, lo pienso y me rayo”, declaraba el concursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’.