El último momento de tensión entre Álvaro y Andrea: "No me lleves la contraria"

La tensión entre Andrea y Álvaro llegaba mientras ella concinaba y él recogía. Momento en el que ella le pedía que "no le llevase la contraria si no lo sabe". Y, es que, él le había dicho algo sobre la compra cuando él no estaba presente.

"Yo no te he llevado ninguna contraria, te he dicho que eran 150 entre todos y no para cada uno", aseguraba él, pero ella negaba completamente esto: "Te he dicho que no era así". Y así, le explicaba lo que habían comprado para cada uno en la compra, algo que este no sabía al no haber estado con ella, Alba Casillas y Julen en este momento.