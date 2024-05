Hay que recordar que ambos tenían muchas cuentas pendientes, ya que la concursante del reality show de Mitele PLUS y su ‘ex’ tuvieron una “pelea” antes de que ella se convirtiera en participante oficial de ‘La isla de las tentaciones 7’.

Una discusión que los enfrentó para siempre por un comentario del exnovio de Sandra Pica y tras la que no habían vuelto a dirigirse la palabra. Por cosas de la vida, el destino ha vuelto a unirlos y los dos se veían las caras ante la atenta mirada del resto de vecinos.

Al enterarse de la visita de Julen de la Guerra, Alba Casillas no tardaba en reaccionar: “No tengo sentimientos hacia él, a mí este tío no me gustó en la vida, es por un comentario que hizo antes de que yo fuera a la isla”, declaraba.