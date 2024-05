Gabriela y Napoli hablan de las infidelidades de Álex y él confiesa que lo sabía: “Yo estaba ahí, pero no me quería meter”

Parece que Gabriela y Napoli están haciendo buenas migas en su convivencia en ‘Los vecinos de la casa de al lado’. Los habitantes del Apartamento Sol han charlado largo y tendido sobre las infidelidades de Álex y Napoli ha reconocido que ya lo sabía. No te pierdas este y más momentos de la convivencia en las 5 señales en directo 24 horas en mitele PLUS .

Gabriela se confiesa con Napoli sobre lo que ha sentido y aún siente por Álex, aún después de descubrir que le ha sido infiel en varias ocasiones: “Es la primera persona en el mundo, Napoli, que me ha querido, porque quererme no dudo que me ha querido. Pero lo más importante es que me ha enseñado a quererme a mí misma. Yo le valoro, le quiero mucho como persona, no le puedo odiar”.