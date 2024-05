Gabriela y Álex se reencuentran por primera vez tras su ruptura: "Sigo enamorada de ti"

Gabriela pide explicaciones a Álex en directo y terminan dándose un emocionante abrazo en plató

Gabriela acepta quedarse en el trastero con Álex para pasar la noche y hablar de todo lo que tienen pendiente

Marta Peñate estalla en directo ante el ataque de Álex: "¡Ya estoy un poco harta!"

Después de que Gabriela dejara en directo a Álex en la pasada gala de 'Los vecinos de al lado', en mitele Plus tras descubrir muchas más infidelidades de por parte de él, de nuevo se han reencontrado en esta nueva gala con Cristina Boscá.

Álex le reconoció a su novia que había sido más veces infiel en el pasado, a parte de las que ella ya conocía. Este, entraba de nuevo al plató y Cristina Boscá le preguntaba por cómo se encuentra después de que ella decidiera poner punto y final a su relación.

"He tenido mucho tiempo para pensar, he tenido ratos de rabia, estoy un poco desubicado", explicaba este y aseguraba que ha llorado al recordar los momentos que ha pasado con ella. Álex reconoía que le daba vergüenza revivir las imágenes de todo lo ocurrido en la anterior gala, como también que se ha dado cuenta de muchas cosas y que "quiere desmotrarle que de verdad la quiere".

Al escucharle, Zoe le daba su opinión: "Si vuelves con ella es que eres muy egoísta porque sabes que lo vas a volver a hacer". Algo con lo que Álex no estaba, para nada, de acuerdo: "No tengo por qué volver a hacerlo". Y esto generaba un tenso momento entre ambos en plató, en el que también se veía involucrada Marta Peñate ante el comentario de este hacia ella.

Álex no ha pasado sus mejores días y lo que tiene claro es que está arrepentido: "Me gustaría demostrarle que puedo ser fiel, que me he equivocado dos veces, pero quiero intentarlo".

El reencuentro de Gabriela y Álex en plató

Cristina Boscá le desvelaba que iba a tener la oportunidad de hablar con ella porque "estaba en plató" y Gabriela entraba para reencontrarse con él en directo, "temblando", como bien afirmaba y le decía las cosas muy claras: "Siento que me he estrellado y has rozado mi límite, te has pasado lo más grande, has jugado conmigo. Yo te quiero todavía, es evidente, pero no puedo perdonarte".

Como también se interesaba por qué lo hizo y se lo ocultó: "Me dejaste en Murcia ese día y seguías mintiéndome, le hablaste a la tía para demostrarte que no me la habías liado y era conversación guionizada. Me mentiste incluso delante de tus padres".

Gabriela no entendía la actitud de Álex al "no senti, que ni siquiera le diera un abrazo, pero este aseguraba que no lo había hecho por "si no lo quería". Y, es que, ella pese a su enfado dejaba claro que necesita apoyo por parte de él.

"Vengo con una cornamenta de aquí a Murcia porque te quiero y tú sigues dudando"

Pero había algo que le molestaba mucho a Gabriela, ver las dudas de Álex sobre la historia de ella con su ex: "Vengo con una cornamenta de aquí a Murcia que te he perdonado porque te quiero y tú sigues dudando". Momento en el que reconocía que "sigue enamorada de Álex" y dejaba claro que no quiere nada con su expareja.

Tras esto, Gabriela podía ver unas imágenes en las que Álex lloraba al hablar a la cámara como si fuera con ella y Marta Peñate, en plató apuntaba algo: "A pesar de todo lo que has hecho tienes a la chica llorando, por lo menos dale un abrazo". Lo que propiciaba un emocionante momento entre ellso en plató, que se abrazaban emocionados y se demostraban el amor que se tienen pese a no estar juntos mientras ella volvía a preguntarle: "¿Cómo me has hecho esto?". Y él seguía sin poder explicarlo: "Yo tampoco lo entiendo, pero no te voy a decir que hagas tu vida porque no quiero".

Ambos necesitaban tiempo para hablar muchas cosas y Cristina Boscá le hacía la propuesta a Gabriela de que se quedase en el trastero con Álex para poder hablar todo tranquilamente y sacar en claro si quieren o no darse una segunda oportunidad, algo que ella aceptaba.