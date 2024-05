"Tienen envidia de Marieta"; "Quieren estar donde ella": la opinión de Claudia, Marta Peñate y Suso sobre Álex y Gabriella

Gabriella y Álex Girona han continuado su historia en los apartamentos de 'Los vecinos de la casa de al lado' . A pesar de las numerosas infidelidades que han ido descubriéndose estas últimas semanas por parte de ambos, la pareja ha permanecido unida dentro del reality. Durante estos días Álex y Gabriella han podido ver a Marieta en Supervivientes, y no han dudado en opinar sobre la actitud de la influencer en Honduras.

Álex está convencido de que Marieta "se ha inventado" lo del beso con Gorka... A pesar de que los demás concursantes dudaron tras escuchar a más compañeros de la edición de Supervivientes se sumaban a la versión que Kiko Jiménez destapó en Palapa. Alba Casillas no dudó en preguntarle directamente a Álex: "¿Tú crees que se habrán liado?". Éste no duda en responder diciendo: "Ni de coña... no hace nada", confesaba.