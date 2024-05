Álvaro Boix tiene un tenso cara a cara con Álex tras convertirse en nuevo concursante: "Yo no te dije eso de Gabriella"

Álvaro Boix es nuevo concursante del programa y se ha reencontrado en directo con Gabriella y Álvaro Boix

Álvaro Boix explota contra Gabriella y Álex y los acusa de mentirosos: "Me parece tan ridículo ver a estos dos"

Álvaro Boix se ha convertido en el nuevo concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado', llega tras estar estar veces en 'La isla de las tentaciones', dos como soltero y una con pareja que no salió bien. Llega conociendo muy bien a una de las vecinas, Gabriella, después de que tuvieran una historia entre ellos hace tiempo y con muchas ganas de pasarlo bien: "Hemos compartido mucho".

Álvaro Boix recuerda su historia con Gabriella en el pasado

"Vengo a revolucionar el gallinero", aseguraba Álvaro sobre sus intenciones en 'Los vecinos de la casa de al lado', asegurando que con su entrada Álex se "podía llegar a molestar" y es que recordaba que pasó un verano de alto voltaje con Gabriella: "Me pidió matrimonio en una discoteca". "Si me vuelve a hincar rodilla me caso con ella solo por verla vestido de blanco", aseguraba él y es que llega soltero y con ganas de irse con pareja: "No estoy dispuesto a irme solo".

Tras conocer sus intenciones, Álvaro Boix se encontraba con Gabriella y Álex en plató. Él explicaba que "ahora mismo no volvería a tener nada con ella", aunque no cerraba esta posibilidad del todo: "Llevan una relación muy rara entre los dos y me causa un poco de mal estar meterme ahí".

Gabriella hablaba sobre lo que pasó entre ellos: "Nos estábamos conociéndo, entró a un programa la lió y dejamos de conocernos". Y Álvaro aseguraba que tiene una conversación pendiente entre los tres después de las tensiones que se han generado a su alrededor.

Álex desvela lo que Álvaro le dijo sobre Gabriela y este lo niega

Álex reconocía que ya no son amigos, pese a que antes tenían una buena relación, tras las cosas que no le habían gustado de él: "Salimos de la isla, un día me dijo que se había tirado a Gabriela, cosa que era mentira, fue lo primero que me dijo al verme. Algo que este negaba: "Ya te digo yo que eso no lo hice, yo esas cosas no las digo". Y Álex también revelaba que a su expareja Álvaro le dijo que "tuviera cuidado con él". Aunque este apuntaba a que se habían llevado bien hasta el momento que le contó a Gabriella que le había puesto los cuernos.