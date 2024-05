Gabriella habla de la expareja de Álex y responde a la pregunta de Mayka: "¿Te daría miedo que entrase aquí?"

Mayka no dudaba en preguntar a su compañera por cómo había sucedido todo con Álex desde que salieron de 'La isla de las tentaciones', esta le contaba que se fueron juntos para conocerse, pero que luego él volvió con su espareja y en el reencuentro volvieron a verse y decidieron intentarlo.

"Y si viene aquí, ¿te daría miedo que la metieran con él?", le preguntaba Mayka y Gabriella aseguraba que no: "Es como el que cambia paté por caviar. Soy de las que piensa que si quieres estar con una persona estás y si te quieres ir con otra yo no te lo voy a impedir". "Pero si puede tener dos mejor", apuntba Mayka y Gabriella aseguraba que "dos no va a tener" porque asegura que "en cuanto ella ve cosas raras ventila".