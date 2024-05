El monumental enfado de Julen al ser castigado por hacer trampas: "Me cago en mi p... madre. Ya está, he perdido"

En mitad de uno de los juegos del programa, en donde tenían que introducir macarrones dentro de un espagueti, Julen ha sado su mal genio contra la organización . En el reto exprés, Julen ha tocado el espagueti con la mano y el programa ha tenido que reprenderle dos veces : "Julen no puedes tocar el espagueti, no puedes apoyar el espagueti en la mano".

El concursante ha hecho caso la primera vez, pero en su segunda oportunidad se ha enfadado mucho y no ha aceptado perder la prueba: "Me cago en mi p... madre. Ya está, he perdido", ha chillado lanzando uno de los espaguetis sobre la mesa. Julen no ha asimilado la derrota y ha comentado que el resto del tiempo lo había hecho de la misma forma: "Lo he estado tocando todo el rato y ahora no vale".