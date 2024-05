Ana Nicolás y Mayka se enfrentan cara a cara y sacan los trapos sucios: "No me fío de ti"

La tensión entre Ana Nicolás y Mayka aumenta en la gala

Ana ataca a Mayka por los comentarios de "amigos en común": "Cuando hablan, no es para bien"

Puede que Mayka Rivera haya entrado hace casi tres días, pero ya tiene una enemiga clara en 'Los vecinos de la casa de al lado'. Su mal rollo con Ana Nicolás fue instantáneo. Desde que se vieron las caras por primera vez, no han sido pocas las acusaciones que se han dedicado. "Esta es una víbora", aseguró Ana delante de Mayka. "Yo no voy a juzgar desde fuera. De aquí dentro sí, aunque creo que te queda poco ya. Poco te voy a conocer", le soltó la nueva concursante. "De ti ya se conoce bastante, si te has comido todo", dijo entonces Ana. En la última gala han tenido la oportunidad de aclararlo todo, pero la tensión no ha hecho más que aumentar.

Su fuerte discusión en la última gala: "Como no tiene trama..."

"¿Qué problema tienes tú conmigo?", le ha preguntado claramente Mayka. "Mi problema es que no me fío de ti", ha respondido Ana Nicolás. Mayka ha tratado de defenderse: "A Ana no la conozco. No tengo ningún problema con ella, lo único es que no me transmite feeling. ¿Que ella no se fíe de mí? Perfecto. Ella por su lado y yo por el mío".

"Yo llevo muy mal eso de 'hola, cariño, me he comido a tu ex, o al ex de la ex", llegó a decirle Ana a Álex en la casa al hablar de Mayka. Parece que con este tipo de comentarios se refería a la experiencia de una tercera persona. "Yo lo digo por Tania", ha aclarado Ana al ser preguntada en la gala. Aunque niega que su problema con Mayka se deba a Tania Déniz, Mayka está segura de que sí es así. "Como no tiene trama, se tiene que juntar a las tramas de los demás. Ni pincha ni corta", la ha acusado.