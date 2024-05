"Si yo me lío con tu ex, no soy capaz de hablarte de buen rollo", dice Tania, algo con lo que Mayka no está de acuerdo porque, según ella, le habló y, a los meses, sucedió lo del exnovio. Pero Tania insiste: "Da la casualidad de que lo has hecho con más gente. Me molestó, pero fin".

Además, Tania le revela por qué no se fía de ella: "Me preguntaron si te caía bien Mayka y yo dije que 'no me parece una persona de fiar porque a mí eso no me genera desconfianza. Si tú y yo nos conocemos una noche, yo no me puedo liar con tu ex al día siguiente".