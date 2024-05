Mayka le echa en cara a Ana Nicolás sus acusaciones: "Como no es verdad, me da rabia"

Nuevo encontronazo de Mayka y Ana Nicolás en 'Los vecinos de la casa de al lado' tras la discusión que protagonizaron en la última gala. Este miércoles tuvieron una buena bronca en la gala a cuenta de la visible antipatía que se han profesado desde que Mayka se incorporó al concurso y hoy han vuelto a enfrentarse por las acusaciones que vertió Ana.

Mientras que Mayka reveló que simplemente no tiene "buen feeling" con Ana, la otra concursante fue más clara en los motivos por los que no le cae bien. "Mi problema es que no me fío de ti", aseguró. Según parece, personas próximas a Mayka no le habrían hablado bien de ella: "Tenemos amigos en común, aunque ella no lo sepa. Los pocos que tiene, porque tiene pocos, hablan de ella. Cuando hablan, no es para bien". Mayka, por su parte, cree que en realidad el problema está relacionado con Tania Déniz.

Ana no se calla: "Yo diré lo que pienso"

Este jueves, Mayka ha vuelto a insistirle a Ana que, aunque su opinión le da igual, sí le importa que el público no piense lo que dice Ana. "Lo que la gente piense te tiene que dar igual, ¿no?", le ha respondido ella. Mayka no está para nada de acuerdo: "Que me dejes como el culo, de que no tengo amigas, que si soy traicionera... Si fuera verdad, me daría igual, pero como no lo es, me da rabia".

Ana Nicolás cree que, al participar en un reality con cámaras 24 horas, la imagen que da es cosa suya. "Si tú eres a tu manera, demuéstralo a la gente. Yo no tengo que decir a la gente lo que tú quieres que yo diga", se ha defendido. "Pero es que ya lo has dicho. El primer día empezaste a atacarme", ha asegurado Mayka.