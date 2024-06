Julen de la Guerra cuenta la verdad sobre su relación con Sandra Pica: "Ella sí me duele, fue muy injusta conmigo"

Julen de la Guerra se abre como nunca lo había hecho antes en 'Los vecinos de la casa de al lado'. El concursante no ha podido evitar responder a las preguntas íntimas de Miriam Saavedra y explicar su versión sobre la relación que mantuvo con Sandra Pica.

La concursante peruana empezó interesándose por la versión que tenía Julen sobre su expareja Violeta Mangriñán. Aquí, el concursante fue más sincero que nunca: "Me enamoré mucho y probablemente me hubiera casado con ella". Además, el participante deja claro que "yo siempre he querido que a ella le vaya bien y, la verdad, le va que te cagas".

Sin embargo, todo cambia cuando Miriam Saavedra pregunta por Sandra Pica, otra de las ex de Julen, y cómo terminó su relación. Aquí, al concursante se le cambió el gesto, no quería decir mucho y empezó a hablar poco a poco: "A Sandra no la recuerdo igual que a Violeta, ella sí me duele. Sandra fue injusta conmigo".

Julen se pronuncia sobre Sandra Pica: "Fue injusta conmigo"

El concursante considera que Sandra Pica fue "injusta" con él porque "con ella pasé muchas barreras, en todos los sentidos". Tras esto, el participante explica a Miriam Saavedra el inicio de su relación y se traslada a lo que vivio su ex en 'La isla de las tentaciones'.

"A ver, Sandra estaba con Tom Brusse tras el concurso. Melyssa es una chica muy dulce, simpática, tiene buen público... le decían de todo, imagínate lo más bonito que le podían decir", empieza diciendo sobre lo mal que lo paso Sandra Pica. Tras esto, Julen de la Guerra añade: "Pero es que aquí también, en ese momento no la defendía nadie".

Mientras Tom Brusse estaba acercándose cada vez más a Melyssa en 'Supervivientes', Sandra Pica se encontraba en Madrid y su relación se rompía cada vez más. Ahí es cuando entra Julen en la historia: "Yo la conocí porque íbamos a un entrenador personal, te juro que nunca había visto a Sandra en la tele ni conocía sus historias".

"Me contó los problemas con su pareja, le aconsejé como amigo y al principio es que ni me gustaba, me daba igual, ella tenía novio, sabía que era Tom y tal...", declara Julen. Tras esto, su relación empezó a consolidarse: "Ella venía a hacer barbacoas con sus amigas a mi casa y yo notaba que con la mirada... sé cuando le gusto a una persona y se lo noté".

Después de un día de barbacoa y fiesta en su casa, Sandra se quedó a dormir en su domicilio, "no pasó nada, cada uno durmió en una cama diferente" y al día siguiente, mientras desayunaban, "ella me admitió que le gustaba, le dije que merecía estar sola, descubrirse a sí misma y descansar.... entonces ella se fue a Honduras a dejar a Tom", sentencia Julen.

"Cuando entramos en 'Secret Story' estábamos medio enfadados, de hecho me envió un mensaje diciéndome 'no te quiero ver más' y no sé qué más...", dice Julen mientras se ríe. Luego confiesa que ella lo hizo porque "le gustaba". Ya en el concurso, Julen explica que "a la tercera semana dije 'por qué no', tenía mucho miedo por todo lo que me pasó con Violeta".