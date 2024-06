¿Cómo se llevarán Mayka y Miriam Saavedra en 'Los vecinos de la casa de al lado'?: "Van a chocar por el ego"

Hace unos años se dijo que Mayka fue en su momento la amante de Carlos Lozano, y Miriam Saavedra, como ex pareja del presentador, seguro es conocedora de este rumor . Esto hace que la relación que convivencia entre ellas en los apartamentos sea sin duda una de las tramas más interesantes del momento.

"Miriam como concursante me parece un buen perfil, es un elemento desestabilizador, pero nunca me tomaría un café con ella", confiesa Suso. "Miriam es muy cañera y creo que la convivencia va a ser muy cañera. No sé como se lo tomará Mayka, porque es más tranquilita", explica Pilar Llori.