Se abren las apuestas para descubrir quién se esconde bajo el disfraz de mosca: "No le cae bien ni Álvaro, ni Álex ni Mayka"

El viernes, una misteriosa mosca entró en el vecindario de 'Los vecinos de la casa de al lado' (el reality exclusivo de mitele PLUS ). Se trataba de una invitada muy especial que llegaba oculta bajo este disfraz y que tenía que permanecer escondido/a durante cuarenta y ocho horas. Pasan las horas y los inquilinos no paran de especular sobre quién se esconde bajo el disfraz. Así fue su llegada:

Pasan las horas y los habitantes del reality andan muy dispersos a la hora de dar con la identidad de este extraño visitante. De hecho, Julen de la Guerra tiene claro que "se está descojonando" de todos ellos porque andan muy perdidos. No paran de hacerle todo tipo de preguntas y cada uno va sacando sus propias conclusiones.

Por su parte, Maite Galdeano apunta a que le ha visto el pelo y lo tiene como ella, negro, aunque Julen y Pilar Llori discrepan (ella cree que lo tiene un color parecido al suyo mientras que él señala que es "un poco anaranjado"). Parece que, en este sentido, no se ponen muy de acuerdo. ¿Quién de los tres irá más encaminado?

En otra conversación, Julen confiesa que ha estado "hablando" con la mosca y le ha preguntado si le cae bien sus compañeros. Parece que la mosca ha asentido cuando Julen le ha preguntado si le cae bien Pilar, él mismo y el otro Julen. Pero cuando le preguntan por Álvaro, Álex y Mayka no asiente, sino que se encoje de hombros.

Mayka resumen: "No le caemos bien ni Álvaro, ni Álex ni yo", pero Pilar quiere matizar: "Que no hay feeling", apunta. Siguen las apuestas aunque no se atreven a dar muchos nombres. ¡No se mojan! Mientras tanto, Maite considera que ella sí le cae bien porque estuvo con ella en la cama un rato y cree que se debería hablar menos y actuar más.