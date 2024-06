Julen Muñoz, muy rayado, hace un speech para los espectadores: "No quiero hacer daño a nadie"

Julen les ha explicado a los espectadores de 'Los vecinos de la casa de al lado' que está siendo transparente con lo que está sintiendo : "Al final estoy siendo yo, voy a seguir siendo yo, voy a seguir haciendo lo que sienta o lo que deje de sentir". Sin embargo, el vecino ha confesado que no quiere dañar a ninguna persona : "No quiero hacer daño a nadie, ni lo voy a hacer".

El concursante del apartamento Sombra ha señalado que él quiere estar feliz: "Ya me jodería, pero hay que vivir feliz que es lo más importante. Llevo un par de días un poco rayadete, pero no queda otra más que levantar cabeza y tirar para adelante, que si no nos alegramos nosotros, no lo va a hacer nadie".