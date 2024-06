‘Los vecinos de la casa de al lado’ queman en la hoguera de San Juan todos sus malos pensamientos

La Noche de San Juan ha sido una de las más especiales para ‘Los vecinos de la casa de al lado’. Se han reunido todos alrededor del fuego para quemar todo lo malo de su paso por la casa y pedir sus mejores deseos ante la hoguera. Julen de la Guerra no se arrepiente de casi nada de lo que ha vivido dentro del pisito, pero sí tiene que eliminar algo de su nueva aventura, es el momento en el que nominó a Mayka “pienso que no se lo merecía y no tenía ningún motivo”.