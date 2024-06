¡Ya tenemos a los testigos! Álex toma la decisión de qué dos compañeros le acompañaran en su boda con Gabriella

No tan claro lo tiene Mayka, que pese a pensar que él ha dado un cambio, que está centrado en tu novia y que ambos se quieren, también piensa que se están "precipitando demasiado porque aquí es una burbuja y fuera pueden pasar otras cosas". "Yo si fuera vosotros me esperaría a fuera, ver qué pasa, como es vuestra convivencia y la relación y ya, de ahí, dar el paso a casarse", le decía ella a Álex, al que aseguraba no poder mentirse en su opinión: "Quiero que seáis felices los dos y que no lo paséis mal, pero no apoyo que sea todo tan rápido".