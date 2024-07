Las cinco señales de mitele PLUS: ¡no te pierdas nada de 'Los vecinos de la casa de al lado'!

Gabriella desvela todos los mensajes que Nuria Martínez le envió tras salir de la casa: "Si no hubiera cámaras..."

"Le pregunté por Álex... ¡y me dice que le va a preguntar a su repre si me puede contestar!", dice mientras Bea y Julen alucinan

Gabriella vuelve a 'Los vecinos de la casa de al lado' con la intención de no callarse absolutamente nada. Tras cortar su relación con Álex Girona por el 'tonteo' intenso que tuvo con Nuria Martínez, la que fuese novia del concursante desvela los mensajes y comentarios que la chica le hizo en privado: "Es una falsa".

A altas horas de la madrugada, el tema seguía estando sobre la mesa. Gabriella explica a Bea y Julen que conoce perfectamente a Álex y por qué actuó así: "Mirad, han ido muchas chicas al 'Trastero' y no ha dormido con ninguna. ¡Con ninguna! Y a ésta, se la mete en la cama y claro que pienso que le atrae físicamente".

Pero lo que más dolió a Gabriella, además de dormir juntos, es que "encima se quedó hablando con ella más de cinco horas. Eso me tocó las narices". Unas conversaciones nocturnas que tiene grabadas, donde Álex dijo cosas muy duras y donde el tonteo entre ambos, según Gabriella, era muy claro.

Gabriella preguntó a Nuria por Álex y ésta contestó: "Mi repre me ha dicho que hablemos allí"

Bea Retamal y Julen de la Guerra no dan crédito con cómo Nuria Martínez ha vendido públicamente a Álex Girona. De hecho, el concursante confiesa que alucinó al escuchar el audio y Bea añade: "Yo es que al oirlo, me he girado a Álex y le he dicho: 'Qué vendida". Pues bien, tras esto, Gabriella quiere dejar claro lo "falsa" que es Nuria.

"Ella se las da de que no ha querido contestarme a mí porque tal... ¿y luego haces esto? ¡Te gusta más la tele que...! Que no pasa nada, pero no vengas aquí vendiendo a la gente", empieza diciendo Gabriella. Tras esto, desvela la contestación de Nuria: "Yo le pregunté por lo que había ocurrido aquí con Álex y ella me dijo: 'Tía, es que no te contesté porque mi repre me dijo que posiblemente ibas a entrar tú también y lo hablaríamos allí".

La cara de Julen y Bea era un cuadro, mientas Gabriella estallaba: "O sea, te habla una chavala, pregunta por algo de su novio ¿y no empatizas con ella? Que me dice que le va a preguntar a su representante si me puede contestar. ¡Chica, pero quién eres! ¡En qué mundo vives! ¡Que es tu vida!".

Las mentiras de Nuria a Gabriella: "Si no hubiesen cámaras..."

La cosa se pone cada vez más tensa y Gabriella se dispone a contar todo: "Al ver la movida aquí, al día siguiente subí una historia diciendo que, cuando le hace así en la teta, me parecía lamentable la situación". Además, la concursante añade: "Luego subí otro story de cuando ella saca el dedo...".

"Puse 'os dejo un vídeo de Nuria demostrando sus grandes valores mientras Álex me está pidiendo perdón por lo que va a hacer... de dónde no hay, nada se puede sacar", explica sobre las publicaciones que publicó en redes. Entonces, tras estos comentarios, Gabriella dice: "Al poner esto, ella me habló nada más salir diciéndome 'Oye, no hablemos de valores...'. Yo le dije 'No hace falta que me digas nada, te lo puedes quedar, ya está soltero".

Al leer ese mensaje, Nuria Martínez escribió: "No le dejes, entre él y yo no va a pasar nada". Un comentario al que Gabriella le respondió: "¿A ti te molestaría lo que ha pasado?". Y la invitada a la casa fue clara: "Sí, pero él no ha hecho nada, tía, ha sido solo un juego". Tras esto, Nuria subió un story junto a su madre diciendo que "no soporta" a Gabriella.

La concursante dice tener calada a Nuria: "Sé con qué intención me envió ese mensaje: para que cuando salga Álex, como sabe que yo ya le he dejado, para decirle 'mira, yo le estaba diciendo todo el rato que no te dejara'. Ella está haciendo la cama". Además, Gabriella recuerda cómo le engañó a la cara: "S es que le dije 'os habéis pegado cinco horas hablando y si no hubiera habido cámaras, te lo habrías zampado' ¡Y ella me dice con toda su cara: 'Que no, tía. Que no!".