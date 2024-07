Mayka estalla contra Julen Muñoz con una fuerte discusión tras no limpiar: "¡Haz algo, no se te caen las manos!"

Desde que Julen Muñoz ha vuelto a entrar a 'Los vecinos de la casa de al lado' como el concursante repescado por la audiencia, la mala convivencia entre Mayka Rivera y él ha vuelto a florecer. Los dos vecinos nunca se han aguantado y ahora de nuevo han comenzado a discutir por la limpieza de los diferentes pisitos.

No es la primer vez que Julen y Mayka discuten por las tareas domésticas. Ambos se han convertido en los grandes enemigos del reality por este motivo y por muchos otros. La comida siempre ha sido una fuente de fricción entre ellos dos y el genio de ambos ha salido a relucir cada dos por tres.

En esta ocasión, Mayka le ha recriminado a Julen que no ha limpiado una de las estancias de la casa cuando ella ha estado trabajando durante toda la mañana para dejar listo el apartamento Sombra: "Ya que no haces ni el huevo en tu casa por lo menos limpia el jardín".

Mayka le ha reprochado a su compañero de apartamento que no hace absolutamente nada: "Yo he barrido toda la casa entera esta mañana, he fregado los platos. ¡Hazlo tú el jardín! ¿O qué quieres, que lo hagamos todos por ti?" La vecina le ha explicado que debería aportar en las tareas domésticas: "Chico, haz algo también. No se te caen las manos, mi amor".

Julen Muñoz ha escuchado a Mayka y ha entrado ignorando las palabras de su compañera. Sin embargo, Julen ha cogido la escoba y el recogedor y parece ser que finalmente le ha hecho caso y se ha puesto a limpiar el jardín de la comunidad de vecinos. En ese momento, ha comenzado una fuerte discusión.

Gabriella ha sacado la cara por Julen y le ha defendido enfrentándose directamente con su compañera. Mayka ha parado a Gabriella en cuanto le ha oído: "Estoy hablando con Julen, no contigo. Me quejaré si me da la gana". Como Mayka ha seguido escuchando que Gabriella y Julen hablaban de ella ha estallado todavía más.

"¿Podéis no hablar de mí, por favor? Porque es que los puñales se me están clavando en la espalda. Todo el día con mi nombre en la boca. Ya tía, que te estoy escuchando", le ha comunicado a Gabriella gritándola desde la puerta que da al jardín. Mayka le ha explicado que en ningún momento ha hablado de ella: "Déjame en paz, ¿cuándo he hablado de ti yo?"

¿Cómo ver 'Los vecinos de la casa de al lado'?