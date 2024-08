Alejandro Nieto sufre un brutal robo: "Me han dejado pelado, se han llevado hasta los calzoncillos"

El concursante de 'Supervivientes All Stars' se encontraba pasando el día con Tania y su hijo en un parque acuático de Madrid

Marta Peñate, gran amiga de Alejandro Nieto, no ha dudado en acogerles en su casa: "Gracias a mi Martita"

La conversación que tuvieron Alejandro y Marta fuera de cámaras sobre su amistad

Tras su regreso de Honduras, el concursante de 'Supervivientes All Stars' se encontraba disfrutando de un día en familia en un parque acuático de Madrid en compañía de su hijo y de su chica, Tania Medina. Cuando la pareja y el pequeño regresaban a su automóvil descubrían que el coche había sido completamente desvalijado.

Tal y como él mismo explicaba en sus redes sociales, Alejandro se encontraban el coche "partido": "La verdad que el día que creía que iba a ser maravilloso al final se ha convertido en un infierno. Me han partido el coche. Se han llevado todas las cosas, la maleta de mi hijo, la de Tania, la mía. Me han dejado sin calzoncillos básicamente. Tenía mi oro, mis gafas... A mi hijo le han robado la ropa suya, la Nintendo, a Tania le han robado bolsos... de todo. Me han jodido un poco bastante".

Y es que mientras disfrutaban de ese día en familia, en el vehículo se quedaban todo tipo de objetos de valor como ropa, bolsos, una consola o varias joyas de oro. El concursante ha sufrido un robo que le ha dejado en shock y del que parece que no se ha recuperado.

Marta Peñate les acoge en su casa tras el tremendo robo

Su compañera de concurso y amiga, Marta Peñate, no dudaba ni un instante a la hora de acoger en su casa a Alejandro, a su chica y al hijo del superviviente. Alejandro, que sigue impresionado por lo ocurrido, explicaba en un vídeo a través de sus redes sociales que lo que más le duele no es lo económico:

"Hasta mis moneditas que llevaba en la cartera de países, una pulsera que me compré en Santorini... Cosas que no me va a devolver nadie. Por no tener no tengo ni calzoncillos. Me han dejado pelado".

Alejandro confiesa que lo único que quiere es "irse a casa" y que todo "ha sido todo un desastre impresionante": "Pienso que hay un Dios ahí arriba que todo lo ve y que nos devolverá todo lo que tiene que devolvernos. Sinceramente tengo como una especie de miedo porque me han quitado la cartera, tienen mi DNI, mi documentación, mi tarjeta de crédito, la sangre que yo tengo... Es como que me he quedado desnudo".

El último enfrentamiento de Alejandro Nieto

Alejandro, que se quedó a las puertas de convertirse en ganador de la primera edición de 'Supervivientes All Stars', regresaba a España hace tan solo unos días tras varios meses en Honduras y protagonizaba en plató unos durísimos momentos al enfrentarse a Sofía Suescun.